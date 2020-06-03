NASA tarih verip uyardı! Çok tehlikeli ve sadece 3 gün kaldı

NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak değerlendirilen 163348 (2002 NN4) göktaşıyla ilgili tarih verip uyarı yaptı. Açıklamaya göre 2002 NN4 adlı göktaşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de Dünya ile en yakın konuma gelecek.