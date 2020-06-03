NASA tarih verip uyardı! Çok tehlikeli ve sadece 3 gün kaldı
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak değerlendirilen 163348 (2002 NN4) göktaşının hızla Dünya'ya yaklaştığını bildirdi. Göktaşı'nın gelişi için verilen tarihe 3 gün kaldı.
NASA, potansiyel olarak tehlikeli kabul edilen, ölçüleri ise 250-570 metre olarak değerlendirilen 163348 (2002 NN4) göktaşıyla ilgili tarih verip uyarı yaptı. Açıklamaya göre 2002 NN4 adlı göktaşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de Dünya ile en yakın konuma gelecek.
17
NASA'nın yaptığı açıklamaya göre 2002 NN4 adlı göktaşı, 6 Haziran'da Türkiye saatiyle 6.20'de Dünya ile en yakın konuma gelecek.
27
Fakat bu nokta Ay'ın yörüngesinin 13 katı kadar bir mesafede bulunduğu için bilim insanları 11.1 km/sn hızla ilerleyen göktaşının Dünya ile çarpışabileceğini öngörmüyor.
37
Bununla birlikte göktaşı, yörüngesi Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiği için potansiyel olarak tehlikeli kabul ediliyor.
47