NASA 'kayıp' kara deliği arıyor! Araştırmanın başında Türk bilim insanı var

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olan Michigan Üniversitesi’nde görev yapan Gültekin ve ekibinin konu ile ilgili yayınladığı makaleye göre, Chandra X-ray Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu’yla yapılan son gözlemlerde de bir galakside bulunması gereken devasa kara deliğe dair kanıt bulunamadı.