NASA Dorian Kasırgası’nın yeni görüntülerini paylaştı! Trump'tan açıklama geldi

NASA, Dorian Kasırgası’nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı.NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi.

Ulusal Kasırga Merkezi’nin yaptığı açıklamada, Dorian’ın daha da şiddetlenerek çok tehlikeli 'kategori 4' kasırga seviyesine geldiği belirtildi. Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD’nin Florida eyaletinden önce Bahamalar’dan geçebileceğine yer verildi.