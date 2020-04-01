NASA doğruladı tehlikeli asteroit hızla Dünyaya doğru yaklaşıyor
Dünyanın koronavirüs salgını ile savaştığı son günlerde felaket senaryoları da art arda geliyor. Dev bir asteroidin Dünya'ya çarpacağı iddialarına yanıt veren NASA, bu durumu yalanlasa da asteroidin tehlikeli olduğunu söyledi.
NASA'nın gök cisimlerinin yörüngelerini tespit eden kurumu Yakın Dünyaya Yönelik Nesne Araştırmaları Merkezi (CNEOS), devasa bir asteroidin Dünya'ya doğru ilerlediğini ve gelecek hafta yörüngeye girmesinin beklendiğini duyurdu.
NASA'nın gelişmiş asteroit takip sistemi, bu ay Dünya'nın yörüngesine girmesi beklenen gökdelen büyüklüğündeki asteroidin, felaket yaratacak kadar hızlı ilerlediğini söylüyor.
"88 bin kilometrelik hızla geliyor": 363599 (2004 FG11) olarak adlandırılan ve 380 metre çapındaki dev asteroidin, yaklaşık 88 bin kilometrelik inanılmaz bir hızla Dünya'ya yaklaştığı belirtildi. Uzmanlar, bu hızın Dünya'yı felakete sürüklemek için yeterli olacağını söylüyor.
Dev asterot, NASA tarafından Apollo asteroiti olarak sınıflandırıldı. Bu da gök cisminin Dünya'nın yörüngesinden geçeceği anlamına geliyor.