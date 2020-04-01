NASA doğruladı tehlikeli asteroit hızla Dünyaya doğru yaklaşıyor

"88 bin kilometrelik hızla geliyor": 363599 (2004 FG11) olarak adlandırılan ve 380 metre çapındaki dev asteroidin, yaklaşık 88 bin kilometrelik inanılmaz bir hızla Dünya'ya yaklaştığı belirtildi. Uzmanlar, bu hızın Dünya'yı felakete sürüklemek için yeterli olacağını söylüyor.