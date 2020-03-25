NASA astronotlarından coronavirüs sonrası izole yaşama iyi gelecek öneriler!

İzolasyonda geçirilen zamanların değerinin şu an anlaşılamasa bile daha sonra bir süre sonra değerinin anlaşılacağına dikkat çeken Whitson ISS’de geçirdiği bu zamanı bir hediye olarak nitelendiriyor ve insanlara izolasyonu kendilerine vakit ayırmalarına imkan tanıyan bir şans olarak görmeleri gerektiğini öğütlüyor.