NASA astronotlarından coronavirüs sonrası izole yaşama iyi gelecek öneriler!
Korona virüs salgını sonrası dünyada milyonlarca insan evinde izole bir hayata başladı. Görevleri icabı böye bir hayat süren uzay istasyonu ISS’de görev alan NASA astronotları izole hayatın getirdikleri ile başa çıkmak için önerilerde bulundu.
Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) yaklaşık 1 yıl görev yapan Scott Kelly New York Times için kaleme aldığı yazısında evde çalışırken eğlencenin de ihmal edilmemesini söyledi. Game of Thrones’un tüm bölümlerini 2 defa izlediğini belirten Kelly “Benim ISS’deyken böyle bir imkanım yoktu ama siz temiz hava almayı ihmal etmeyin” dedi.
Corona virüs salgını sonrası pek çok insanın evden çalışmak zorunda olduğuna dikkat astronot Peggy Whitson, ISS’de görev alan kişilerin bu durumlar yıllardır karşı karşıya kaldığının altını çizerek izole bir ortamda başarılı çalışmanın anahtarının iyi iletişim kurmaktan geçtiğini belirtti.
İzolasyonda geçirilen zamanların değerinin şu an anlaşılamasa bile daha sonra bir süre sonra değerinin anlaşılacağına dikkat çeken Whitson ISS’de geçirdiği bu zamanı bir hediye olarak nitelendiriyor ve insanlara izolasyonu kendilerine vakit ayırmalarına imkan tanıyan bir şans olarak görmeleri gerektiğini öğütlüyor.
Evden çalışmanın ISS’deki izole çalışma ortamına oldukça benzer yapıda olduğunun altını çizen Anne McClain birbirinden farklı yerlerde bulunan ekip üyelerinin iyi bir iletişim kanalı kurmaları gerektiğini belirtiyor.