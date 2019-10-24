NASA açıkladı! Uzay telekoskobu James Webb sayesinde yeni gezegenler bulunacak

NASA'da yapılan kritik testleri başarı ile geçen uzay teleskopu James Webb, 2021'de göreve başlaması ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek. Webb'in devasa aynadan faydalanarak, evrendeki ışıyan ilk yıldızların parıltısın görüntüleyecek.