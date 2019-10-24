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NASA açıkladı! Uzay telekoskobu James Webb sayesinde yeni gezegenler bulunacak

NASA'nın bir süredir yoğun mesai harcadığı uzay teleskobu James Webb, NASA'dan yapılan açıklamaya göre, güneş koruyucusu kritik testlerini başarı ile geçti.

NASA'da yapılan kritik testleri başarı ile geçen uzay teleskopu James Webb, 2021'de göreve başlaması ile daha önce gözlemlenemeyen, evrenin uzak köşelerinden görüntüler elde edilecek. Webb'in devasa aynadan faydalanarak, evrendeki ışıyan ilk yıldızların parıltısın görüntüleyecek.

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James Webb Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönerek yeni keşfedilen gezegenlerin atmosferlerinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

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James Webb keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin yaşam için uygun olup olmadıklarını analiz etme kabiliyetine de sahip olacak.

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James Webb Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. Dolayısıyla uzay teleskobu bu testi geçemeseydi projenin ertelenmesi bile gündeme gelecekti. 

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