NASA açıkladı: Güneş depremlerinin sırrı çözüldü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş depremleri ile ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bilim dünyası uzun bir süredir Güneş depremlerinin manyetik kuvvetlerden veya ısınmış dış atmosferden kaynaklandığına inanıyordu.

