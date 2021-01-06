NASA açıkladı: Güneş depremlerinin sırrı çözüldü
NASA, Güneş depremleri üzerine yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı. NASA'nın bulgularına göre, bu depremler sanılanın aksine Güneş'in yüzeyinde meydana gelmiyor.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş depremleri ile ilgili araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Bilim dünyası uzun bir süredir Güneş depremlerinin manyetik kuvvetlerden veya ısınmış dış atmosferden kaynaklandığına inanıyordu.
Ancak NASA'nın Solar Dynamics Gözlemevi (SDO) gerçekleştirdiği son araştırma bu bilginin doğruluğunu tartışmaya açmış durumda.
SDO'nun heliosismik ve manyetik görüntüleyicisi, Güneş yüzeyindeki hareketliliği ölçtü ve ortaya çıkan dalgaların yüzeyden derinlerine doğru hareket etmediği belirledi.
Başka bir deyişle Güneş depremi sırasında dalgaların yıldızın derinliklerinden geldiği tespit edildi.