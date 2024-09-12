Narin'in gözaltında olmayan tek abisi ilk kez konuştu! Amcam babam gibidir
Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin'le ilgili ailede gözaltına alınmayan tek kişi vardı, ağabeyi Baran Güran. Acı olayın ardından ilk kez açıklamalarda bulunan ağabey soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi amca Salim Güran için çok net ifadeler kullandı. Amcasının babası gibi olduğunu belirten ağabey Baran, ailesi ve annesi için de iftira atıldığını belirtti. İşte ağabeyin ses getirecek açıklamaları.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin'in 19 gün sonra evlerinin yakınındaki derede cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda yeni gelişme yaşandı. Aile üyeleri gözaltına alınırken köyden bir isim itirafçı olmuştu. Şimdi de ailede gözaltına alınmayan tek isim olan ağabey Baran Güran yeni açıklamalarda bulundu.
Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce tek tutuklu vardı. O da amca Salim Güran. Baran Güran amcasıyla ilişkilerinin kuvvetli olduğunu belirterek 'babam gibi' benzetmesinde bulundu. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Güran amcasının adliyedeyken oğluna, 'Sen dik dur. Bugün olmazsa yarın baban dışarı çıkacak' dediğini aktardı. Öte yandan Güran'ın, "Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık.” sözleri dikkat çekti.
“Amcanız (tutuklu Salim Güran) gözaltına alındığında hiç mi şüphelenmediniz, aile arasında hiç mi konuşmadınız, bu durum ile ilgili hiç mi tartışmadınız?”
Baran Güran: “Amcam benim babam gibidir, babamdan farkı yok. Arama gece gündüz devam ederken ben gece uyurken, amcam uyumuyordu ve ekiple gece de arama çalışmalarına katılıyordu. Diyordu ki ‘Ben kızımı getirene kadar, dünya benim üzerime yıkılsa uyumayacağım.’ Amcam bulunması için her yerin aranmasını söylüyordu. Biz çok içli dışlı bir aileyiz.