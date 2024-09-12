Narin'in gözaltında olmayan tek abisi ilk kez konuştu! Amcam babam gibidir

Narin'in cansız bedeni bulunmadan önce tek tutuklu vardı. O da amca Salim Güran. Baran Güran amcasıyla ilişkilerinin kuvvetli olduğunu belirterek 'babam gibi' benzetmesinde bulundu. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'a konuşan Güran amcasının adliyedeyken oğluna, 'Sen dik dur. Bugün olmazsa yarın baban dışarı çıkacak' dediğini aktardı. Öte yandan Güran'ın, "Biz kendi aramızda bu kızı öldürseydik kim bilecekti? Kimin ruhu duyacaktı? Kimse bize diyebilirdi miydi Narin nerede? Biz, Narin bulunsun diye sesimizi duyurmak için elimizden geleni yaptık, medyayı biz çağırdık.” sözleri dikkat çekti.