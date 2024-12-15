Narin'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı! Meğer gerçek çok başkaymış...
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın çelişkili ifadeleri kafaları karıştırmaya devam ediyor. Duruşmaya sayılı günler kala Arif Güran’ın jandarmaya verdiği ilk ifade ortaya çıktı. "Kendimden şüphelenirim ama kardeşlerimden şüphelenmem." diyen Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün jandarmaya verdiği ifadede farklı konuştuğu ortaya çıktı.
Diyarbakır'da Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir tutanak ortaya çıktı.
Munzur Press’ten Ferit Demir'in haberine göre, Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın kızının kaybolduğu 21 Ağustos’ta jandarma tarafından kayda alınan yüz yüze görüşme tutanağındaki ifadeleri dikkat çekti.
ARİF GÜRAN’IN JANDARMAYA VERDİĞİ İFADE
Arif Güran’ın verdiği yüz yüze mülakatta; kızının kaybolduğu ilk gün; üvey annesi Süleyha Özkan'ın evine geldiğini, daha sonra sonra ise bir daha evlerine gelmediğini dile getirdi.
"RAHAT TAVIR VE HAREKETLER"
Evde olduğu sırada insanların hal ve hareketlerini gözlemlemeye başladığını kaydeden Güran, "2-3 gün kendisi, kız kayıp olmasına rağmen bu şahsın evlerinin önünü sildiğini, yıkadığını, saman torbalarını taşıdığını, rahat bir tavır ve hareketlerde olduğunu fark ettim. Konuşmalarında kendisini saflığa vurarak konuştuğunu anladım." dediği tutanağa yansıdı.
Güran, üvey annesinin ve üvey kardeşleri Ömer ve İbrahim Güran'ın tavırlarını ve hareketlerini beğenmediğini dile getidi.