Narin'in avucundan çıkan kıllar anne ve abisi Enes'a ait çıktı!
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Narin soruşturmasıyla ilgili yeni gelişmeyi paylaştı. Eren, "Narin’in avucu ve şortundaki saç ve kıl örnekleri annesi ve ağabeyinin DNA baz dizilimi ile uyumlu çıktı" dedi. İşte detaylar...
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, Narin’in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerinin Narin’in, annesi Yüksel ve ağabeyi Enes Güran’ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
MİTOKONDRİYAL DNA DİZİLİMİ İLE UYUMLU BULUNDU
Diyarbakır Barosu eski Başkanı Av. Nahit Eren'in açıklamasına göre, Narin'in vücudundan alınan saç ve kıl örneklerinde yapılan mitokondriyal DNA analizleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Narin'in sol avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı incelemeler sonucunda hem annesi Yüksel Güran hem de ağabeyi Enes Güran'ın mitokondriyal DNA dizilimi ile uyumlu bulundu. Bu durum, söz konusu örneklerin Narin, annesi veya ağabeyi tarafından bırakılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.
Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Dava Dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacaklarını daha önce belirttiklerini hatırlattı.
AYRINTILARI PAYLAŞTI
Narin’in sol avucunda ve üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamadığını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi: