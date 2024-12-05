Narin'in avucundan çıkan kıllar anne ve abisi Enes'a ait çıktı!

MİTOKONDRİYAL DNA DİZİLİMİ İLE UYUMLU BULUNDU

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Av. Nahit Eren'in açıklamasına göre, Narin​'in vücudundan alınan saç ve kıl örneklerinde yapılan mitokondriyal DNA analizleri çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Narin'in sol avucunda ve siyah şortunda bulunan saç ve kıl örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan detaylı incelemeler sonucunda hem annesi Yüksel Güran​ hem de ağabeyi Enes Güran'ın mitokondriyal DNA dizilimi ile uyumlu bulundu. Bu durum, söz konusu örneklerin Narin, annesi veya ağabeyi tarafından bırakılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.