Narin'in abisinin olay mesajları ortaya çıktı! Tepki gelince hemen sildi

TEHDİT MESAJI ORTAYA ÇIKTI

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği duruşmanın ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anne Yüksel Güran ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı.