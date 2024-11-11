Narin'in abisinin olay mesajları ortaya çıktı! Tepki gelince hemen sildi
Narin Güran cinayeti davasında ara karar açıklandı. Mahkeme 4 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 26 aralık tarihine ertelenirken Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ı tehdit ettiği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunmuş, Türkiye bu haberle birlikte adeta yasa boğulmuştu.
Narin'in acımasızca öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında; anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, abi Enes Güran ve cesedi gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. 3 gün süren duruşmanın ardından 8 yaşındaki Narin'in cinayeti davasında ara karar açıklandı.
DURUŞMA 26 ARALIK'A ERTELENDİ
7 Kasım'da başlayan ilk duruşmada anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar, hakim karşısına çıktı. Sanıkların ardından tanıkları da dinleyen mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi.
TEHDİT MESAJI ORTAYA ÇIKTI
Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği duruşmanın ardından dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anne Yüksel Güran ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın sosyal medyadan yaptığı tehdit mesajı ortaya çıktı.