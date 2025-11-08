Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amca katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde sanıklara ceza yağsa da 8 yaşındaki küçük kızı kimin öldürdüğü net olarak açıklanmadı. "Narin Güran'ı kim öldürdü? Katil kim?" soruları gündemden düşmezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, bir kez daha aynı ismi işaret etti.