Narin Güran cinayetinde çarpıcı iddia! Amca katilin ismini verdi: Kabak gibi ortada

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Türkiye hala "Katil kim? Narin'i kim öldürdü?" sorularına yanıt ararken; çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran, "Bütün deliller ortada" diyerek katilin kim olduğunu açıkladı.

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde sanıklara ceza yağsa da 8 yaşındaki küçük kızı kimin öldürdüğü net olarak açıklanmadı. "Narin Güran'ı kim öldürdü? Katil kim?" soruları gündemden düşmezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Salim Güran, bir kez daha aynı ismi işaret etti.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan Narin Güran'ın cansız bedeni, 19 gün sonra evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Cinayete ilişkin biri ana dava olmak üzere iki ayrı dava açıldı.

Küçük kızın ölümüyle ilgili 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ile amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'i dereye gömdüğünü söyleyen komşu Nevzat Bahtiyar ise, 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; kararla ilgili Yargıtay aşaması beklenirken kardeşleri ve ailesi Erzurum Cezaevinde tutuklu olan Salim Güran'ın ziyaret etti.

