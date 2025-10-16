Narin Güran cinayetinde olay ses kaydı çıktı! Avukatı davadan çekildi
Türkiye'nin gündeminde uzun süre kalan Narin Güran cinayetinde ilginç bir gelişme yaşandı. Davada aile üyelerine müebbet hapis verilirken Narin'in cesedini taşıdığını söyleyen Bahtiyar'a daha az ceza verilmesi tartışma konusu olmuştu. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, "Narin'i Nevzat öldürdü" denen bir ses kaydından söz ederek davadan çekildiğini duyurdu.
2024 Ağustos'unda işlenen Narin Güran cinayeti hakkında bugün de gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cinayetin ve davanın kilit isimlerinden, "itirafçı" olarak nitelenen Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz "En zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" dedi.
GECE YARISI DUYURDU
Ali Eryılmaz davadan çekilişini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Gece yarısı "ÖNEMLİ AÇIKLAMA" notuyla yaptığı paylaşımda Eryılmaz "Bugün, sadece bir vekillik görevinden değil, inancımın ve meslek onurumun sınandığı ağır bir yükten çekiliyorum.
Narin Güran davasında, en zorlu anlarda savunmasını üstlendiğim Nevzat Bahtiyar’ın avukatlığını, artık taşıyamayacağım vicdani bir sorumlulukla bırakıyorum" ifadelerine yer verdi.
BAHTİYAR'IN DİĞER AVUKATINI İŞARET ETTİ
Eryılmaz kararının gerekçesini şöyle açıkladı: