Narin düğümünü çözecek görüntü! O gizemli 2 kişi kim?

8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünün üzerinden 38 gün geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayete ilişkin yaptığı son açıklamasında ‘Temennim odur ki fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşacak’ dedi ancak 38 gündür Narin’in katili kim ya da kimler bulunamadı. Yaşanan son gelişmelerin ardından cinayet soruşturması kapsamında iki şüpheli daha tespit edildi ama henüz kimlikleri tespit edilemedi.