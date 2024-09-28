Narin düğümünü çözecek görüntü! O gizemli 2 kişi kim?
Türkiye günlerdir Narin Güran cinayetinde katilin kim olduğuna ilişkin soruya yanıt ararken kameralara takılan iki kişi daha tespit edildi. 38 gün sonra yaşanan bu gelişmenin ardından ise herkes köydeki o kameraları merak etti. Köyü gören bir askeri üste yer alan kameraların konumları da net bir şekilde ortaya çıktı. Ancak görüntülerdeki kişilerin kimlik tespiti yapılamadı. Öte yandan Narin’in okulundaki tadilat çalışmalarında da dikkat çeken anlar yaşandı.
8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümünün üzerinden 38 gün geçti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya cinayete ilişkin yaptığı son açıklamasında ‘Temennim odur ki fazla bir vakit geçmeden bu iş açıklığa kavuşacak’ dedi ancak 38 gündür Narin’in katili kim ya da kimler bulunamadı. Yaşanan son gelişmelerin ardından cinayet soruşturması kapsamında iki şüpheli daha tespit edildi ama henüz kimlikleri tespit edilemedi.
NARİN CİNAYETİNDE 38 GÜN GERİDE KALDI
21 Ağustos'ta kaybolduğu gün cinayete kurban gitmişti. 8 yaşındaki Narin, aramalar 19 gün sürdü cansız bedeni dere kenarında bulundu. O günden bu yana da yine 19 gün geçti ancak soruşturma tamamlanamadı. 38 gündür cinayete ilişkin delil toplanmaya devam ediliyor. Son olarak dereyi gören askeri üst bölgesinin kamera kayıtlarıyla o anlarda bölgede kişinin daha olduğu ortaya çıktı.
Tavşantepe köyünü 24 saat boyunca izleyen kameraların bulunduğu askeri üssün kameralarına Nevzat Bahtiyar dışında dere kenarında Narin’in cenazesinin gömüldüğünü gören iki kişi daha takıldı.
Kamera donduruldu ileri geri sarıldı görüntüler ancak bu iki kişinin kim oldukları tespit yapılamadı.