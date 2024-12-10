Narin davasını yenge ile yasak aşk iddiası karıştırdı! Avukatlar birbirine girdi

Söz konusu paylaşımında Akdağ, "Nevzat Bahtiyar ile kardeşi Mehmet Bahtiyar'ın eşi olan A.B. ile arasında, Narin olayından önceki 4 aylık süreçte toplam 177 kez arama ve cevapsız arama kaydı bulunmaktadır. Nevzat'ın gerçekte kendi yaşamış oldukları zihin dünyasında Salim ile Yüksel'e attığı bir iftira olarak yansımış gibi görünüyor" dedi.