Narin davasında ikinci 'yasak aşk' iddiası! Kardeşinin karısı ile 177 kez...
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanamadı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran arasında ilişki olduğu iddiasından sonra yeni bir 'yasak aşk' iddiası gündeme geldi. Salim Güran'ın avukatı, davanın tutuklu sanıklarından Bahtiyar'ın, kardeşinin eşiyle ilişkisi olduğunu savundu. Avukat, ikili arasında telefonda 177 arama kaydı olduğunu belirtti. İşte bomba iddianın ayrıntılar...
Türkiye aylardır konuşulan Narin Güran cinayeti davasının sonucuna kilitlendi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili gizem henüz çözülemedi. Davanın ikinci duruşmasına sayılı günler kala ortaya atılan 'ikinci yasak aşk' iddiası herkesi şaşkına çevirdi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve cesedi Eğertutmaz Deresi'ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın müebbet hapsi istenmişti.
"NARİN'İ AMCASI SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ"
7 Kasım'da yapılan ilk duruşmada sanıkların çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Mahkemede söz alan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söyleyerek "Salim baba 'Narin, Yüksel ile olan ilişkimi gördü, ben de boğdum. Sen de cesedini yok edeceksin' dedi. Ben de Narin'in cesedini alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" dedi.
Salim Güran, iddiaları reddetse de HTS kayıtlarına bakılarak olay günü cinayet saatlerinde 4 sanığın birlikte olduğu tespit edildi.