Narin davasında ikinci 'yasak aşk' iddiası! Kardeşinin karısı ile 177 kez...

"NARİN'İ AMCASI SALİM GÜRAN ÖLDÜRDÜ"

7 Kasım'da yapılan ilk duruşmada sanıkların çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Mahkemede söz alan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amca Salim Güran'ın öldürdüğünü söyleyerek "Salim baba 'Narin, Yüksel ile olan ilişkimi gördü, ben de boğdum. Sen de cesedini yok edeceksin' dedi. Ben de Narin'in cesedini alıp Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" dedi.