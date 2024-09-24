Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı
Türkiye bir aydır sorunun yanıtını arıyor. Narin Güran'a ne oldu? Önce kaybolan ardından cansız bedeni bulunan minik Narin'in soruşturmasında Nevzat Bahadır'ın ifadeleri sonrasında araştırmalar derinleştirildi. Son olarak Bahtiyar'ın ahırında 2 izmarit bulundu. DNA testlerinin ardından izmaritlerin soruşturmada yeni bir sayfa açması bekleniyor.
21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı.
Otopsi raporunda Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Onun ardından Nevzat Bahadır amca ve annenin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bu itiraf soruşturmanın seyrini değiştirerek araştırmaları derinleştirdi.
İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları kapsamında soruşturmanın genişletildiği kamuoyu tarafından biliniyordu. Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni delillere ulaşıldı.
Arama sonuçlarında yeni bulguların ortaya çıkarıldığı kaydedildi.