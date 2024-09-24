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Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı

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Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı

Türkiye bir aydır sorunun yanıtını arıyor. Narin Güran'a ne oldu? Önce kaybolan ardından cansız bedeni bulunan minik Narin'in soruşturmasında Nevzat Bahadır'ın ifadeleri sonrasında araştırmalar derinleştirildi. Son olarak Bahtiyar'ın ahırında 2 izmarit bulundu. DNA testlerinin ardından izmaritlerin soruşturmada yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı

21 Ağustos'ta kaybolan ardından evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin'in hala neden ve kim tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmadı.

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Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı

Otopsi raporunda Narin'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Onun ardından Nevzat Bahadır amca ve annenin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Bu itiraf soruşturmanın seyrini değiştirerek araştırmaları derinleştirdi.

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Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları kapsamında soruşturmanın genişletildiği kamuoyu tarafından biliniyordu. Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni delillere ulaşıldı.

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Narin cinayetinde yeni gelişme! 2 önemli delil ahırdan çıktı

Arama sonuçlarında yeni bulguların ortaya çıkarıldığı kaydedildi.

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