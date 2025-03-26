Narin cinayetinde gelişme! Amca Salim Güran'dan cinayet açıklaması
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Korkunç olayla ilgili dava sürerken Narin'in müebbet hapisle cezalandırılan amcası Salim Güran'dan Güran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Avukatı aracılığıyla bir açıklama yapan Güran dava ile ilgili "Yeğenimin gerçek faili ortadadır. Ben sadece beraat etmek istemiyorum, aynı zamanda kanımızın yerde kalmamasını istiyorum. Yeğenim bir vahşet sonucu öldürülmüştür." dedi. İ
Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sır perdesi aylardır aralanamadı. 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi’nde bir çuvalın içerisinde bulunmuştu.
Korkunç olayın ardından amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı olan Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Türkiye'nin konuştuğu olayda anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.
AMCA SALİM GÜRAN'DAN AÇIKLAMA
Narin Güran davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erzurum Cezaevinde tutuklu bulunan amca Salim Güran, avukatı Onur Akdağ aracılığıyla dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada ailesiyle evinde oturduğunu belirten Güran, yeğeni Narin'in katlinden sorumlu tutulduğunun ve bu kara lekenin alınlarına sürdüğünü söyleyip şu ifadeleri kullandı;