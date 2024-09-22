Narin cinayetinde flaş gelişme! Gizli tanık bakanlığı harekete geçirdi
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin'in soruşturması gizli tanık iddialarıyla yeni boyut kazandı. Aileden ve köyden iki kişinin gizli tanık olabileceği iddiası üzerine bakanlık 3 kişilik uzman ekip gönderdi. Öte yandan cezaevindeki Güran ailesi hem birbiriyle görüştürülmüyor hem de kameralı odalarda izleniyor. İnfaz koruma memurlarına bile ses kaydı alabilen kameralar takıldı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması yeni ifadelerleler birlikte daha da derinleştirildi. İtirafçının cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı.
Cezaevinde birbirleriyle görüşmelerine izin verilmeyen Güran ailesi bireylerinin kameralı özel odalarda tutuldukları ve dışarıdaki aile bireylerinin dahi görüşmelerine izin verilmediği belirlendi.
'GİZLİ TANIK' BAKANLIĞI HAREKETE GEÇİRDİ
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre soruşturma kapsamında gerek şüpheli, gerekse bilgisine başvurulan bazı kişilerin gizli tanık olarak ifade verebilecekleri öğrenildi. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığının da tanık koruma programında görevli 3 kişilik uzman bir heyeti Diyarbakır’a gönderdiği ortaya çıktı.
Diyarbakır’ın Bağlar İlçesine bağlı Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kaybolduktan sonra cesedi 8 Eylül’de köye 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi. Bahtiyar yeni itirafında, “Cesedi yerde yatar vaziyette gördüm. Ağzından köpük gibi bir sıvı gelmişti. Salim’den aldıktan sonra önce ahırın penceresinden içeri bıraktığını” belirtmesi üzerine Jandarma olay yeri inceleme ile JASAT ekipleri yeniden köye gitti.