Narin cinayetinde flaş gelişme! Gizli tanık bakanlığı harekete geçirdi

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içinde dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturması yeni ifadelerleler birlikte daha da derinleştirildi. İtirafçının cezaevinden çıkarılarak ek ifadesinin alınması üzerine köye giden jandarma ekipleri Nevzat Bahtiyar’ın evinde ve ahırında yeniden DNA ve incelemesi yaptı.