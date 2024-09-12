Narin'in amcasının yasak aşkları ifşa oldu! Meğer 2 yengesiyle de...

"Ben olay günü olan 21.08.2024 günü ile yakalandığım güne kadar ki süreçte 23 plakalı aracımı kesinlikle yıkamadım. Ayrıca olay günü kesinlikle hiçbir şekilde telefonumu kapatmadım. Olaydan sonrada kesinlikle cep telefonumu değiştirmedim. Ancak olaydan hatırlayamadığım bir gün telefonumda bulunan görüşme kayıtlarını sildiğimi hatırlıyorum ama neden sildiğimi hatırlamıyorum.