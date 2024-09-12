Narin'in amcasının yasak aşkları ifşa oldu! Meğer 2 yengesiyle de...
Narin Güran kim tarafından ve neden öldürüldü? Herkesin en merak ettiği soru bu olurken itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadeleri ortaya çıktı. Bahtiyar tutuklu amca Salim Güran'ın Narin'in annesi ve Narin'in başka bir amcasının eşiyle ilişkisi olduğu söylentilerinin yayıldığını belirtti. Narin'in bu ilişkilerdekilerden birinin uygunsuz halini görmüş olabileceğini savunan Bahtiyar, "Narin bu yüzden öldürülmüş olabilir" dedi.
Narin Güran soruşturmasında her geçen gün yeni bir detay ortaya çıkarken soruşturmanın 1 numaralı şüphelisi olarak hala amca Salim Güran yer alıyor. Narin Güran'ın annesiyle tutuklanan amca arasında bir ilişki olabileceği iddia edilirken itirafçı Nevzat Bahtiyar'dan bir iddia daha ortaya atıldı
Bahtiyar, savcılığa verdiği ifadede Salim Güran'ın Narin'in başka bir amcasının karısıyla daha ilişkisi olduğunu iddia etti. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Bahtiyar ifadesinde, "Ancak bu hususta kimsenin ifade vereceğini düşünmüyorum." dedi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinin bir kısmı yayınlanmıştı. Bahtiyar'ın savcılığa verdiği 3 sayfalık ifadesinin ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Bahtiyar’ın savcılıktaki ifadesinin dehşete düşüren bölümü:
"Ben olay günü olan 21.08.2024 günü ile yakalandığım güne kadar ki süreçte 23 plakalı aracımı kesinlikle yıkamadım. Ayrıca olay günü kesinlikle hiçbir şekilde telefonumu kapatmadım. Olaydan sonrada kesinlikle cep telefonumu değiştirmedim. Ancak olaydan hatırlayamadığım bir gün telefonumda bulunan görüşme kayıtlarını sildiğimi hatırlıyorum ama neden sildiğimi hatırlamıyorum.