'Namussuz değilim' dedi İbo Show'a nasıl çıktığını anlattı Oryantal Didem Kınalı kim hayatı roman...

Oryantal Didem'den isyan gibi çıkış: Ben namussuz değilim!

10 yaşında küçük bir çocuk iken ailedeki ekonomik şartlardan dolayı sahne almaya başladığını anlatan Oryantal Didem Kınalı, çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini, son yıllarda da kostümleriyle ilgili aldığı eleştirilerle Tv kanallarında eskisi kadar yer alamadığını ifade eden Didem Kınalı, 'ben namussuz değilim' sözleriyle isyan etti.