'Namussuz değilim' dedi İbo Show'a nasıl çıktığını anlattı Oryantal Didem Kınalı kim hayatı roman...
Oryantal Didem Kınalı dansözlük kariyeri ve hayatının bilinmeyenlerini Psikolog Gökhan Çıra'ya anlattı. 'Namussuz değilim' diyen Didem Kınalı İbrahim Tatlıses ile tanışıp İbo Show'a çıkma sürecini de aktardı.
Oryantal Didem Kınalı 10 yaşında başladığı dansözlük mesleğinde yaşadıklarını ve hayatına ilişkin bilinmeyenleri Psikolog Gökhan Çıra'nın sunumuyla YouTube'da yayınlanan Katarsis programında anlattı. 'Ben namussuz değilim' diyen Oryantal Didem, aile hayatından çocukluğuna, dansözlüğe başladığı yıllarda uğradığı tacizden İbo Show'a uzanan sürecinin bilinmeyenlerini dile getirdi.
Oryantal Didem'den isyan gibi çıkış: Ben namussuz değilim!
10 yaşında küçük bir çocuk iken ailedeki ekonomik şartlardan dolayı sahne almaya başladığını anlatan Oryantal Didem Kınalı, çocuk yaşta başladığı meslekte zorluklarla mücadele ettiğini, son yıllarda da kostümleriyle ilgili aldığı eleştirilerle Tv kanallarında eskisi kadar yer alamadığını ifade eden Didem Kınalı, 'ben namussuz değilim' sözleriyle isyan etti.
İşte Oryantal Didem'in Katarsis'te Uzman Psikolog Gökhan Çınar'a yaptığı açıklamalardan öne çıkan satırlar:
İki farklı Didem: Sahnede çok mutluyum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var! İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var.