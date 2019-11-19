Naim Süleymanoğlu vefatının ikinci yılında anıldı! Sabancı ve Özal ile özel fotoğraflar

Henüz 16 yaşında halterde ilk dünya rekorunu kıran Süleymanoğlu, 1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçilirken, 1992'de de Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından dünyanın en iyi sporcusu ilan edildi.