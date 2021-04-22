Nagehan Karadere'nin acı günü! Ablası Hülya Karadere'yi kaybetti!
Milli sporcu Nagihan Karadere'nin ablası Hülya Karadere kalp krizi geçirdi. Karadere'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Milli atlet Nagehan Karadere, en yakınındaki ismi kaybetmenin acısını yaşıyor. Karadere'nin 50 yaşındaki ablası Hülya Karadere geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ablasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Nagehan Karadere sosyal medya paylaşımıyla kötü haberi duyurdu. Karadere, "Allah rahmet eylesin canım ablam... Mekanın cennet olsun inşallah..." şeklinde konuştu.
Nagehan'ın büyük değişimi
2018 yılında Survivor ünlüler - gönüllüler sezonunda yarışan ve kısa mesafe koşucusu olan Nagihan Karadere, yarışmadan sonra büyük bir değişim geçirdi.
İki kez Survivor yarışmasında mücadele eden Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti.