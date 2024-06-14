Nagehan Alçı'dan peş peşe itiraflar! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddialar: Şiddet, küfür, tehdit!
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı uzun yıllardır Türkiye'nin en çok tanınan çiftlerindendi. Medyatik halleri, siyasi pozisyonlarıyla sürekli gündeme geldiler. Çift 2023 yılında bir kararla boşandı. Nagehan Alçı eski evliliği hakkında sessizliğini bozdu, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddialarda bulundu. İşte detaylar...
2010 yılında evlenen Rasim Ozan Kütahyalı ile Nagehan Alçı 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Duruşmanın ardından Alçı, "Anlaşmalı, dostça, güzel bir şekilde bitirdik" derken Kütahyalı, "Güzel, dostça, anlaşmalı olarak boşandık. Her şey iyi" ifadelerini kullanmıştı. İkilinin yaptığı bu olumlu açıklamaları, Nagehan Alçı'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla bozuldu.
"Bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi"
Hayatımın en büyük pişmanlığı... Klavyenin başındaki en zor dakikalarım bunlar. Yıllardır kendime itiraf edemediğim, içimde biriktirdiğim bazı gerçeklerden bahsetme vakti geldi. İnsan bazen hayatla tuhaf mücadele yöntemleri buluyor. Çeşit çeşit savunma mekanizmaları icat ediyor." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı'nın kendisine fiziksel şiddet uyguladığını itiraf etti.
Alçı, çok uzun yıllar boyunca psikolojik, fiziksel, ve ekonomik şiddet sarmalının içinde yaşadığını ifade ederek "Evliliğim boyunca maruz kaldığım şiddet ve korkunç boyutlardaki manipülasyonun üzerini çocuklarıma bu hikayeyi miras bırakmayayım, böyle bir şeyle anılmasınlar, kendi mağduriyetim işimin önüne geçmesin, diyerek örttüm." dedi.
"En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diye sözlerine devam eden Alçı, uğradığı şiddeti ailesiyle bile paylaşmadığını bu durumu yalnızca kardeşi Lalehan Gülle ve avukatı Gözde Egemen'in bildiğini ifade ederek yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemediğini söyledi.