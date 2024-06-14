Nagehan Alçı'dan peş peşe itiraflar! Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok iddialar: Şiddet, küfür, tehdit!

"En büyük pişmanlığım onca zaman yaşadıklarım sanki kendi kusurummuş gibi susmuş olmamdır" diye sözlerine devam eden Alçı, uğradığı şiddeti ailesiyle bile paylaşmadığını bu durumu yalnızca kardeşi Lalehan Gülle ve avukatı Gözde Egemen'in bildiğini ifade ederek yıllarca korkudan boşanmaya cesaret edemediğini söyledi.