Nagehan Alçı savaşta tarafını seçti! Üniformasını giyip röportaj yaptı sosyal medya o paylaşımını hatırlattı

HABERTÜRK yazarı Nagehan Alçı, Rusya-Ukrayna savaşında tarafını seçti. Ukrayna askerlerinin giydiği kamuflajı giyip koluna Ukrayna askerlerinin taktığı sarı bandı takan Nagehan Alçı, Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla bir röportaj yaptı.

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Nagehan Alçı, Ukrayna askeri üniformasıyla fotoğraf çektirerek sosyal medyadan paylaştı. Nagehan Alçı, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'yla yaptığı röportajı, sosyal medya hesabından askeri üniformalı fotoğrafıyla paylaşınca olay oldu.

Ukrayna kilisesinin başındaki başpiskopos ile de bir röportaj yaptığını da açıklayan Nagehan Alçı'nın kolunda Ukrayna ordusu ve Ukrayna yanlısı milislerin kullandığı sarı kol bandı dikkat çekerken Rusya daha öncesinde bu kol bandının siviller tarafından kullanımının çatışma anında sivil ölümlerine alan açabileceği konusunda açıklama yapmıştı.

Öte yandan Nagehan Alçı’nın bu görüntüsü sosyal medyada da tartışma yarattı. Nagehan Alçı'nın, Balyoz soruşturmalarının yapıldığı dönemde Twitter’dan yaptığı “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için maarif takvimine soyunsun!” paylaşımı gündeme getirildi.