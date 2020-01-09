Nagehan Alçı Ekrem İmamoğlu'nun cevabıyla dondu kaldı

Kanal İstanbul tartışmaları sürüp gidiyor. Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı programda Melen Barajı'yla ilgili elindeki bilgileri paylaşmak isteyen Nagehan Alçı, İmamoğlu'nun cevabı karşısında sessizliğe büründü.

Habertürk canlı yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı.Bu sırada Melen Barajı da gündeme geldi.

Bilgiyi yanlış bakanlıktan aldı

İmamoğlu'na soru soran gazetecilerden biri olan Nagehan Alçı, elinde çok önemli bilgiler olduğunu söyledi ve "Bendeki bilgi Melen Barajı'nın 2021'de su vermeye başlayacağı yönünde." dedi.İmamoğlu, bu sözler üzerine "Kimden aldınız bu bilgiyi?" diye sordu.

Nagehan Alçı derin bir sessizlik içerisine girdi

Nagehan Alçı'nın "Çevre Bakanlığı'na sordum, o raporu hazırlayanlara sordum." cevabı üzerine İmamoğlu "Karar verecek olan Tarım Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü'dür, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı değil." dedi.İmamoğlu'nun bu sözlerinin ardından Nagehan Alçı derin bir sessizlik içerisine girdi.