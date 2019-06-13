Nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ediyor! Ünlü 100 isimden tasarıya itiraz!

Nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ediyor! Ünlü 100 isimden tasarıya itiraz!

Süresiz nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ederken, kamuoyunda tanınan, farklı mesleklerde çalışan 100 isim hazırlanan bildiriye imza attı.

Nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ediyor! Ünlü 100 isimden tasarıya itiraz! - Sayfa 1

Kadınlara süresiz nafaka hakkının sınırlandırılması konusunda birtakım çalışmalar yapılıyor. Meclis’e gelecek yasa geçerse kadınlar belli bir zaman sonra nafaka alamayacak. Bu duruma tepki gösteren Nafaka Hakkı Kadın Platformu, imza kampanyası başlattı. Kamuoyunda tanınan, farklı mesleklerde çalışan 100 isim hazırlanan bildiriye imza attı.

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Nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ediyor! Ünlü 100 isimden tasarıya itiraz! - Sayfa 2

Bildiride, “Biz aşağıda imzası olanlar, nafaka hakkına itiraz edenlerin; ayrıca çocukların velayeti, yasal mal rejimi, kadının boşanma ve miras hakkı, kadını şiddetten koruyan 6284 sayılı Yasa ve İstanbul Sözleşmesi'ne karşı yürüttükleri kampanyaları da kaygı ile izliyoruz. Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. 

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Nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ediyor! Ünlü 100 isimden tasarıya itiraz! - Sayfa 3

Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz.” ifadeleri yer aldı.

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Nafaka sınırlandırılması çalışmaları devam ediyor! Ünlü 100 isimden tasarıya itiraz! - Sayfa 4

İşte bildiriye imza atan kamuoyunda tanınmış 100 isim...

Arzum Onan, Oyuncu

Aslı Tohumcu, Yazar

Ayça Damgacı, Oyuncu

Aylin Aslım, Müzisyen/Besteci


Aylin Nazlıaka, İş İnsanı/Eski Milletvekili

Arzu Çerkezoğlu/ DİSK Genel Başkanı

Aysel Çelikel, Hukukçu/Eski Adalet Bakanı

Ayşe Sözeri Cemal, İş İnsanı

Ayşe Sucu, Gazeteci/Yazar

Ayşegül Tözeren, Edebiyat Eleştirmeni

Ayşenur Arslan, Gazeteci

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