Nafaka krizi çıktı! Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'i kızdıracak hamle
51 yaşındaki Mustafa Sandal ve 39 yaşındaki eski eşi Emina Jahovic nafaka kriziyle yeniden karşı karşıya geldiler.
2008 yılında büyük bir aşkla evlenen Jahovic-Sandal çifti, 2018'de yollarını dostça ayırmıştı. Sandal, boşanma protokülüne göre eşine ayda 15 bin TL, oğullarına da 10 bin TL nafaka ödemeyi kabul etmişti.
Uzun yıllardır kadar bir sorun yaşamayan eşler, geçtiğimiz aylarda Emina Jahovic'in eski eşi Mustafa Sandal'a açtığı 'icra takibi' davasıyla avukatlık oldu.
Ardından Emina'nın; ünlü popçunun çocukları Yavuz ile Yaman'la ilgilenmediğini söyleyince dostluk bitti.
Sandal'ın bunun üzerine çocukların velayetini almak için dava açacağı iddia edilmişti. Ancak Mustafa Sandal, geri adım atıp davasından vazgeçti.