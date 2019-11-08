Nadira Kadirova'nın göğsündeki ikinci kurşun deliğinin sırrı çözüldü!

Kalbinin üzerinde ikinci delik daha iddiası

Genç kadının ölümüne sebep olan kurşun, Ünal'ın Beretta marka silahından çıkmıştı. Ölümünün ardından memleketinde toprağa verilen genç kadının kalbinin üzerinde ikinci delik daha olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.