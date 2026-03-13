BIST 13.021
Naci Görür'den Tokat depremi sonrası açıklama

Günün ilk saatlerinde Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depreme ilişkin deprem uzmanı Naci Görür, "Daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer" dedi.

Tokat Erbaa'da gece 03.55'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem bölgede tedirginlik yaratırken deprem uzmanları da konuya ilişkin açıklama yapıyor.

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile vatandaşların içini rahatlattı.

'DAHA BÜYÜĞÜNÜ BEKLEMİYORUM'

Yer bilimci Görür, tedirgin eden açıklamaların aksine "1942’ de büyük deprem olmuştu. Onun için daha büyüğünü beklemiyorum. Fayların paralel dallandığı bir yer" ifadesini kullandı.

Görür, "Bunlardan küçük bir kol kırılmış olabilir. Daha büyük deprem olmaz. 5,0’den küçük artçılar olabilir. Arızalı yerlerden sakın" dedi.

ERCAN: BÜYÜK DEPREMİN ÖNCÜSÜ OLABİLİR

Öte yandan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Bu deprem 7 büyüklüğünde bir depremin öncüsü olabilir" ifadelerini kullandı.

