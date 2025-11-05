BIST 10.914
Naci Görür’den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından “Dikkatli olunmalı” uyarısında bulundu. Görür, bölgedeki batıya kaçış hareketiyle oluşan gerilme ve riftleşmenin kabuk incelmesine, dolayısıyla magma yükselmesine yol açtığını belirterek, tek çözümün yöreyi “deprem dirençli kent” haline getirmek olduğunu vurguladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi, dün meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından gece saatlerinde de sarsılmaya devam etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bölgede paniğe neden olan sarsıntının ardından dün saat 23.23'te bu kez 4.3 büyüklüğünde bir artçı deprem daha yaşandı. Bu sarsıntının derinliği 4,91 kilometre olarak belirlendi.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI: DİKKATLİ OLUNMALI

Sındırgı'da peş peşe gerçekleşen depremlere ilişkin yorumunu paylaşan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Dikkatli olunmalı" uyarısında bulundu.

Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: Sındırgı'nın olduğu Batı Anadolu batıya kaçış nedeniyle K-G yönlü gerilmekte ve riftleşmektedir. Riftleşme kabuk incelmesine ve mağma yükselmesine neden olmaktadır. Bu gün Sındırgı'da olan budur. Dikkatli olunmalıdır. Tek çözüm yöreyi DEPREM DİRENÇLİ KENT haline getirmektir.

Naci Görür’den Sındırgı uyarısı: Dikkatli olunmalı - Resim: 0

