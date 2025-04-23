Naci Görür 'Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor' dedi 36 dakika sonra şiddetli deprem oldu

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul Silivri açıklarında saat 12.13'te kayıtlara geçen 4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor dikkatli olmak lazım" uyarısı yaptı. Dediği gibi de oldu. 36 dakika sonra, söylediği yerde 6.2 büyüklügünde deprem meydana geldi.

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İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. İstanbullular deprem gerçeği ile bir kez daha yüzleşti. Korku dolu anlar sonrası gözler deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'e çevrildi.

Dikkatli olmak lazım dedi, deprem oldu

Naci Görür, 6.2 büyüklüğündeki deprem 36 dakika önce aynı yerde meydana gelen küçük depremle ilgili paylaşım yaptı ve dikkatli olmak gerek uyarısını verdi. Görür şunları yazdı:

-"12 sularında Silivri açıklarında 4,0 deprem oldu. Deprem Kumburgaz Fay zonunda. Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor".