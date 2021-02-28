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Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölü sayısı artıyor! Sağlık çalışanı öldürüldü

MYANMAR'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı süren protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, gösterilerde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Myanmar basınında yer alan haberlere göre, Monwya kentinde düzenlenen protestolara polis, gerçek mermi ve patlayıcı maddeler kullanarak müdahalede bulundu.

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Polisin müdahalesi sonucu onlarca protestocu yaralanırken, vücuduna mermi isabet eden bir sağlık çalışanı kadın hayatını kaybetti.

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Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçlerinin bir grup göstericiye diz çöktürüp silah doğrulttuğu görüldü.

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Yangon ve Mandalay şehirlerinde ise meydanlara kurulan polis barikatlarından ötürü darbe karşıtı gösterilere katılım az oldu.

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