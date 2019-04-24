Müzik bildirilerindeki, “zıtlık ve anlamsızlık” giderilemiyor?

Son yıllarda düzenlenen müzik sempozyumlarında sunulan ve kabul edilen bildirilerde başlıklara dikkat edilmiyor. Güzel Türkçe, dilbilgisi kuralları kullanılmıyor. Yabancı kelimeleri kullanmak, alana hizmet olmadığı halde devam ettiriliyor. Bilim/sanat kurullarındaki unvanlı arkadaşlar, -bende varım diye hava atmayı biliyor ama!- yanlış başlıklı bildirileri kabul ederek, yanlışın yaygınlaşmasına imkan veriyor. Tabi, bu yanlışları kullanan müzik insanlarımız kurullarda olunca, yanlışlara engel olunamıyor. Tamam; paralı yapıyor, masrafları karşılamak istiyorsunuz, ama bilim/sanat yanlışlarını gözardı etmemelisiniz. Ayrıca, Güzel Türkçe’yi korumak ta sizlerin görevi..

Wilhelm Humboldt’un şu sözlerini unutmayınız: “Bir ulusun gerçek yurdu onun dilidir, dil ulusal dileği belirten güçlü bir varlıktır. Ulusal dil yok olunca, ulusal duygu da çok geçmeden yitirilebilir”

Şimdi yeni düzenlenen bir sempozyumdan seçtiğim bildirilerle örnekler vermeye çalışalım. İsim belirtmiyoruz, Çünkü, önemli olan "bu doğru anlayışı" paylaşılır kılmak. :

1/ “Türk Folk Müziğinde Ayrıksı Bir Albüm: “Benimle Oynar Mısın?”

Ayrıksı: “benzerlerinden ayrı olan, genel kuraldan ayrılan, kuraldışı” demek. Yani, bu eser çok farklıymış? 14 eserden oluşan bu albümü internette araştırdık;

"Su olsam, ateş olsam, göklerdeki güneş olsam..." diye başlayan parçanın her dizesinde, Bülent Ortaçgil'in nevi şahsına münhasır sesi yüreğimizi okşar./ElifKamışlı” https://m.bianet.org/bianet/toplum/95560-pisi-pisi-ve-benimle-oynar-misin

‘…Benimle Oynar Mısın’ herkesin diline yakışan, şarkı söylemeyi bilmeyen vatandaştan, küçük çocuklara, profesyonel müzisyenlere, barlara, cafelere, sahildeki ateş partilerinde bolca çalınan klasik bir eser. Piyano aranjmanları ve bestesiyle samimi bir şekilde söylemeliyim ki herhangi kült ‘Klasik Müzik’ eserinden farklı değil.”

https://thechambermusic.wordpress.com/2017/11/19/bulent-ortacgil-benimle-oynar-misin-klasik-inceleme/

Bu albümün, “bir akademik bildiri konusu” olmasını inanın anlayamadık!..

2/ “Müzik ve İllüstrasyonun Buluşma Noktası Plak Kapakları: Betül Dengili Atlı Tasarımları”

İllüstrasyon (Fransızca: illustration); “resim sanatının abartılı ya da doğada benzeri görülemeyecek ve deneysel olarak kurgulanamayacak kompozisyonların resmedilmesi” demektir. Gerçekçi resim sanatının bir dalı sayılabilir.

Sanıyorum; bildiride müzikle ilgili albümlerin/plakların kapaklarında kullanılan resimlerin tasarımlarının uygun olup olmadığı v.b. işlenmiş.

Peki, bu konunun “akademik bildiri olarak müziğe direkt yararı var mı?”

3/ “Beneficial Mutation And Fitness In Memetic Method: Müslüm Gürses Case (Memetik Yöntemde Faydalı Mutasyon ve Zindelik: Müslüm Gürses Davası)”

Memetik (İngilizce: meme): “bir kültür içerisinde kişiden kişiye aktarılarak geçen; fikir, davranış veya bilgi parçalarıdır.”

Mutasyon: “İnsan hücrelerinde bulunan DNA’nın değişmesidir.”

Zindelik: “canlılık, dirilik, sağlamlık, dinçlik.” demektir.

Müslüm Gürses Davası, ne demek? Onun oluşturduğu bir inanç/dava mı vardı?

Bildirinin başlığından bir şey anlamak mümkün olmadığı gibi, alana yeni bir katkı sunmuyor.

4/ “Biyografi Yazımında Yöntem: Türk Müzik Tarihinde Yazılmış Biyografilerinin İncelenmesi”

Bu konuda çok fazla yayın ve bildiri var. İçerikte, yeni bir bilgi var mı bilemiyorum, ancak bildiğim kadarıyla yeni/farklı bir yöntem geliştirilmedi.

5/ “Kosova-Prizren Türk Müziği Kültürü”

Bu konu bilinen, yeni bir yaklaşım/bilgi getirmeyecektir. Kosova/Prizren’de ki çalışmaların bilgilendirilmesi yapılmıştır. Dolayısı ile “akademik bildiri” konusu olmamalıdır.

6/ “Bağlama, Saz İkilemine Türkü Metinleri ve Halk Edebiyatı Üzerinden Bir Bakış”

Sanıyorum, terminoloji üzerinde durulmuş, “bağlama-saz” ikileminin metinler ve edebiyat üzerinden incelemesi yapılmıştır.

Ancak, buna “çalgı” da eklenerek “….üçlemesine” eklenilmesinde yarar görmekteyim. (Belki metin içinde değinilmiştir) Güzel bir başlık, içerikle uyumlu ve sonuca gider olmuşsa?..

Devam edeceğiz….