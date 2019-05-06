Müzik bildirileri alana hizmet etmiyor, sadece unvan almaya yarıyor…

Gündem; ÖSYM’de neler olmuş neler? Peki kimler ceza aldı? Kimler hak etmediği halde yükseldi?

“22, 23 ve 24'üncü dönemde Ak Parti İzmir milletvekilliği yapan Prof Dr. Mehmet Sayım TEKELİOĞLU, 10 günlük gözaltı süreci yaşayan ÖSYM eski başkanı Prof. Dr. Ali Demir'le ilgili bir değerlendirme kaleme aldı; Yılların ihmali ile gelinen nokta ürkütücüydü. Kopya çekmeye gerek kalmadan sahte cevap anahtarları ile dahi büyük ticaretler yapılabilir hale gelmişti. 36 yıl sınav yapan bir kurumda soru bankası diye bir şey yoktu. Uzmanlar bir sınavın sorularını yazıp dışarıda dolaşıyorlar, hatta dershanelerde çalışıyorlardı. Sınav koordinatörleri istedikleri adayı, istedikleri sınıflarda ve istedikleri görevliler huzurunda sınava alabiliyorlardı. ÖSYM çalışanlarının çocuklarının Türkiye'nin en iyi üniversitelerini kazanması dikkatleri çeker boyutlara ulaşmıştı. Ekibin ilk işi sınav güvenliğini sağlamaktı. Yılların ihmali ile gelinen nokta ürkütücüydü. Kopya çekmeye gerek kalmadan sahte cevap anahtarları ile dahi büyük ticaretler yapılabilir hale gelmişti. 36 yıl sınav yapan bir kurumda soru bankası diye bir şey yoktu. Uzmanlar bir sınavın sorularını yazıp dışarıda dolaşıyorlar, hatta dershanelerde çalışıyorlardı.” https://www.memurlar.net/haber/827534/osym-eski-baskani-prof-ali-demir-e-kiymak.html

Sorun büyüyor: Üniversitelerde, Dekan/Müdür; “beni rektör atadı”, Rektör; “beni CB atadı” diyor,

Genel Müdür/Bakan Yard./Kurul Başkanları-Yön.Kurl.Üyeleri/Bakan", “beni CB atadı” diyor. Yani; "beni eleştiremezsin", "benim atadığımı da eleştirmezsin", “git CB'na, arkamda o var" diyor! Adeta, bir koruma kalkanı olarak görülüyor. Sn.CB’nın haberi oluyor mu acaba?

Evet, bildiri başlıklarındaki anlamsızlıklara, yanlışlara, gereksiz yabancı kelimelere değinmeye devam ediyoruz. Yine isim yok, çünkü, önemli olan bir doğru anlayışın yerleşmesi ve yaygınlaşmasıdır. Bugün Ahmet yapmış, yarın Ayla yapmış, derdim arkadaşları lanse etmek, üzmek değil…İş yapmak, üzüm yemek..

15/ “Popüler müzikte metinlerarası ve göstergebilim tabanlı bir analiz modeli.”

Başlıkta; nokta, virgül yok. Oysa; “Popüler müzikte; metinlerarası ve göstergebilim tabanlı bir analiz modeli…” olmalıydı.

Metinlerarasılık; “Metinlerin anlamının başka metinler tarafından şekillendirilmesidir.”

Göstergebilim: “Dilsel ya da dilsel olmayan, iletişim amacıyla kullanılan her türlü gösterge dizgelerini, bu dizgelerin yapılarını işleyişlerini, iletişimsel işlevlerini inceleyen bilimdir.”

Başlıktan bir mesaj alabildiniz mi? Metin içinde ne anlatılmış olabilir ve popüler müzikle ilkgili ne gibi bir sonuca ulaşılabilmiştir?

16/ “Popüler müzikte metinlerarası ve göstergebilim tabanlı bir analiz modeline ilişkin örnekler”

Yukardaki bildiride örnek verilmeyecek ki, bu bildiri öyle diyor. Bu nasıl iş?

17/ “Yeni” müzik medyaları hipermetinlilik bağlamında değişen müzik dinleme pratikleri”

Başlıkta; nokta, virgül yok. “Müzik medyaları” diye bir terim yoktur. Müzik dergileri/dosyaları/yayınları mı kastedilmektedir? O zaman adını doğru koymak gereklidir.

Hipermetinlilik: “Bir metnin, görselin, videonun veya sesin hızla dağılmasının veya yayılmasının gerçekleşmesidir.” “hipermetinlilik bağlamında” yerine “hipermetinlilikte” desenize, nereden soktunuz “bağlamında”yı Türkçemize ve müziğimize.... bağlamında Başlıktan bir mesaj alabildiniz mi? Mesaj alamadığınız bildiri dinlenir mi? Bu kelimelerin müziğe yararı var mı? Elbette yok!...

18/ “Yoga’da müziksel bir “alan” olarak Kirtan Pratiği; Goronya Yoga Merkezi”

Kirtan pratiği; “kişilerin toplu halde müzik aletleri eşliğinde matra söyledikleri kadim bir uygulamadır.” Kirtan Kriya, 18.000 Kriya setinden oluşan Kundalini Yoga ve Meditasyonmuş. İnternete girince her bilgiyi bulabiliyorsunuz. O zaman akademik bir bildiri ce sonuç ne olabilir? Bildiri sahipleri, tanıtım yerine buradan yararlanıp yeni bir yöntem geliştirselermiş daha doğru olurdu. Ayrıca; “Matra” diye bir kelime bulamadık. “Mantra” var; “Öncelikle tamamen ruhani bir şey, sık sık tekrarlanan hecelerden oluşmuş sözcüklerin melodik, tınılı şekilde söylenmesidir”

19/ “Alışveriş merkezlerinde çalınan müziklerin çalışanlar üzerindeki etkileri”

Başlıkta; nokta, virgül yok. Müziğin her sorunu bitmiş, tali konulara girilmiş!..Önce, sosyal hayatta; rektörlerin, dekanların, iş insanlarının, il/ilçeleri yönetenlerin müziğe ilgisini çekebilseniz daha iyi olmaz mı? Bu başlıklı bildiriyi dinlemek, yarar getirmez.Bu sadece bir gazete popüler haberi olabilir. Örnek: https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2010/01/02/magazadaki_muzik_alisverisi_etkiliyor

20/ “Toplumsal değişim sürecinde arabeskin oynak/değişen anlam dünyası ve jeneolojisi”

Başlıkta; nokta, virgül yok. Oynak: “yerinde sağlam bir biçimde durmayan, kımıldayan, hareketli” demek. Değişen/değişmek; “başka bir biçime ya da duruma giren” demek. İkisi aynı anlamda değil!, ama bildiri sahibi kesme işareti koymuş. Mesela; "Değişen dünyada yerimizi almalıyız" sözünün yerini, “Oynak dünyada yerimizi almalıyız" alamaz…

Jeneoloji; “soy bilimi” demektir ve ailelerin kökenlerini ve akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Bir soy bilimci, araştırdığı aile hakkında bilgi edinmek için sözlü gelenek, tarihsel kayıtlar, genetik çözümleme ve benzeri kayıtlardan yararlanır. O halde, arabeskin anlam dünyasının soy bilimi ile ilgisi var mıdır? Pes doğrusu!..Nerden bulunuyor bu, müzikle ilgisiz bilim dalları?

21/ “Bağımsız müzikte kültürel sermayenin dolaşımı: Aperion Kolektif örneği”

Batıda, bağımsız rock ya da Indie rock; “kendi deneysel müziklerini yapıp, herhangi bir plak şirketinin himayesine girmeden, kendi yöntemleriyle müziğini dağıtan rock müzik gruplarının tarzına verilen isimdir.” İndie; büyük ticarî şirketler tarafından üretilmeyen müzik eseri. İngilizce “independent” (bağımsız) kavramından oluşturulmuştur. Bu tür eserler genellikle nispeten küçük, bağımsız şirketler tarafından üretilir. Bazen gerek kayıt ve gerekse yayın sürecinde sanatçı, eseri tamamen kendisi üretir. Üretim aşamasından yola çıkarak, kavram zamanla belirli müzik türleriyle birlikte anılır olmuştur. Alternatif müzik, özgün müzik v.b. değildir. İzmir’de üç genç tarafından kurulan Apeiron Collective’de, şehirdeki müzisyenleri ve müzikseverleri bir araya getiren ve elinden geldiğinde bunu daha güçlü bir şekilde yapmak için çabalayan bir oluşum. Akademik bir bildiri için malzeme var mı?, yeni bir bilgi aktarılmış mı? Sanki, tanıtım amaçlı bir bildiri gibi.