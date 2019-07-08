Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip...

Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip...

İNGİLTERE müzede mastürbasyon skandalını konuşuyor. Londra'da Kraliyet Ailesi'nin mücevherlerinin sergilendiği Crown Jewels'da güvenlik görevlisinin kameraları izlemek yerine cinsel içerikli film izlediği işte böyle ortaya çıktı.

Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip... - Sayfa 1

Kraliyet Ailesi'nin 5 milyar pound (36 milyar TL) değerindeki mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi Crown Jewels'da güvenlik görevlisi, güvenlik kamerasından ziyaretçileri izlemek yerine, cinsel içerikli film izlerken görüntülendi.

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Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip... - Sayfa 2

Siyah üniformalı Crown Jewels muhafızı görev başında elinde cep telefonu esmer bir kadının olduğu cinsel ilişki filmine odaklandı. Kraliyet çalışanının üniforma ve şapkasıyla görev başında çekilen bu görüntü, bir meslektaşı tarafından vardiya değişim saatinde gizlice çekildi.

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Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip... - Sayfa 3

Gardiyan, vardiyayı devralan kişinin arkasından geldiğini duymadı, bu yüzden bu şekilde yakalandı. Bu görüntü WhatsApp'ta paylaşıldı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğraf bir WhatsApp grubuna açık bir şekilde gönderildi.

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Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip... - Sayfa 4

Güvenlik görevlisinin, güvenlik kamerası yerine cinsel içerikli film izlediğinin ortaya çıkmasının ardından,  "Nerede olursanız olun, işyerinde cinsel içerikli film izlemek yanlış.", "Londra Kulesi'nde çalışırken çok büyük bir sorumluluğunuz var, bu yüzden çok çirkin" gibi yorumlar yapıldı. 

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