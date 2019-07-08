Müzede mastürbasyon rezaleti! Güvenlikçiler cinsel içerikli film izleyip...

Güvenlik görevlisinin, güvenlik kamerası yerine cinsel içerikli film izlediğinin ortaya çıkmasının ardından, "Nerede olursanız olun, işyerinde cinsel içerikli film izlemek yanlış.", "Londra Kulesi'nde çalışırken çok büyük bir sorumluluğunuz var, bu yüzden çok çirkin" gibi yorumlar yapıldı.