Müze giriş ücretlerine kallavi zam yapıldı! Girişi 72 lira olan yerler var

Kültür ve Turizm Bakanlığı, müze giriş ücretlerine yüklü zam yaptı. Zam yapılan müzeler arasında Ayasofya, Topkapı Sarayı, Efes Antik Kenti gibi milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği müzelerde yer alıyor. Zam 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere fiyatlara yansıtıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere 2018 yılında yüzde 50 zam yapılmıştı. Böylece 1 yılda yüzde 70 oranında zam yapılmış oldu.