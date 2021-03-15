'Mutluluk resmi çizmek gibi çabam yok!' Yasak Elma Yıldız'ı Eda Ece'den olay açıklama
Eda Ece ve bir süre önce ayrılıp yeniden barıştığı sevgilisi Buğrahan Tuncer Nişantaşı'nda görüntülendi.
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, basın mensuplarına yakalanmamak için çok uğraşsa da başarılı olamadı. Yüzünün çoğunu kapatan şapkası ve maskesine rağmen sevgilisi Buğrahan Tuncer ile alışveriş yaparken görüntülenen Ece, gazetecilerle kısa bir sohbet etti.
Caddenin çok kalabalık olması karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Eda Ece, ''Çok kalabalık Nişantaşı. Evlerinde sıkıldı herkes tabii. Hava da güzel, onun da etkisi var. Ben Covid oldum, sıramı savdım ama kimsenin yaşamasını istemem. Herkes dikkat etsin kendine. Ben yine maskeyle kendimi korumaya çalışıyorum.'' dedi.
'İlişkinize nazar mı değdi?' sorusuna yanıt veren Eda Ece, şunları söyledi:
'Yok niye nazar değsin ki, herkesin ilişkisi var. Hiç öyle düşünmedim. Ama ben özel hayatımı sürekli açıklamak, 'ayrıldım, barıştım, kavga ettim' demek istemiyorum.''
''Öyle mutluluk resmi çizmek gibi bir çabam da yok. Hayatım boyunca olmadı. Şu an hiçbir problem yok, görüyorsunuz. Herhalde Instagram'da paylaşmayıp mikrofonlara konuşmayınca bu konuda otomatik olarak haberler çıkıyor.''