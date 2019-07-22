Mutlak butlan nedir? 21 yıllık eşine boşandıktan sonra evlilik iptali davası açtı

Çocuklara ne olacak?: Konuyla ilgili konuşan Y.Ö. "Eski eşimin akıl hastası olduğum, iffetsiz yaşadığım gibi asılsız iddiaları var. Geçmişimizi silmek istiyor. 2 çocuğumuz var, ne yapacak onları da mı hukuken yok edecek?" diye konuştu.