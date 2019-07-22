Mutlak butlan nedir? 21 yıllık eşine boşandıktan sonra evlilik iptali davası açtı
Boşanma davaları, yerini zaman zaman 'mutlak butlan'a bırakabiliyor. Adı sıkça duyulmayan bu dava, 'evlilik iptali' olarak geçiyor.
Mutlak butlan olayına bir yenisi, İstanbul'da eklendi. K.Y. isminde bir adam, iki çocuğunun annesi olan ve 21 yıl evli kaldığı Y.Ö.'den 5 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Eski eşine davalar açarak gün yüzü göstermediği iddia edilen K.Y., son olarak mahkemeden evliliğinin ‘mutlak butlan’a dayalı iptalini istedi.
Akşam gazetesinin haberine göre, K.Y'nin mahkemeye sunduğu dilekçede, “Eşim evlilik boyunca akıl hastası olduğunu, anne babasından evlilik dışı doğduğunu gizledi. Bir günü bir gününe uymuyordu. Çocuklara da anormal davranıyordu. Kişilik özelliklerini benden sakladı" ifadelerine yer verildi.
Davanın ne olduğunu anlamayan Y.Ö. ise ilk olarak avukatıyla görüştü. 'Butlan' kavramının eşiyle 21 yıllık geçmişinin resmen silinmesi anlamına geldiğini öğrenen Y.Ö, dilekçesinde “Bu dava yargı alet edilmek suretiyle beni bezdirme, cezalandırma ve itibarsızlaştırma adına açılmıştır" dedi. Çiftin çocukları "Babam çıkarları için annemi şikayet ediyor" diyerek isyan etti.
Çocuklara ne olacak?: Konuyla ilgili konuşan Y.Ö. "Eski eşimin akıl hastası olduğum, iffetsiz yaşadığım gibi asılsız iddiaları var. Geçmişimizi silmek istiyor. 2 çocuğumuz var, ne yapacak onları da mı hukuken yok edecek?" diye konuştu.