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Mutlak butlan kararı gelecek mi? CHP’de gergin bekleyiş! Kurultay davası bugün ...

Mutlak butlan kararı gelecek mi? CHP’de gergin bekleyiş! Kurultay davası bugün ...

CHP'de genel başkan değişikliğiyle sonuçlanan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin mutlak butlan tartışmaları sürerken, gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın yeni duruşmasında....Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun davadan mutlak butlan kararı çıkarsa "Partiyi kayyuma bırakmam" sözleri tartışmaların odağında...

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Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve 3 delegenin başvurusu üzerine açılan davada, kurultayın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talep ediliyor.

26 Mayıs'ta görülen son celsenin ara kararında mahkeme, 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayın iptali talebini reddetti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın akıbetine ilişkin müzakere yazılmasına karar verdi.

Başsavcılığın hazırladığı iddianame ise Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildikten sonra yetkisizlik nedeniyle ağır ceza mahkemesine gönderildi. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin incelemesi ise sürüyor.

İPTAL KARARINDA NE OLUR?

İptal kararı durumunda, kararın kesinleştiği günden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğurur. Geriye dönüp de önceki kurultaylar veya sonraki ara kurultaylarla ilgili bir sonucu olmayacak. Bu kapsamda, iptal kararı çıkması durumunda sonraki olağanüstü kurultay geçerli hale gelir. Özgür Özel de yoluna devam eder. Dava üst mahkemelere taşınacağı için sürecin 1-2 yıl daha uzaması söz konusu olur.

İPTALDE KILIÇDAROĞLU NE YAPABİLİR?

Böyle bir durumda Kemal Bey ve arkadaşları, kendilerini mağdur eden kişi veya kişilere karşı tazminat davası açarak haklarını arayabilirler. Bir sonraki olağanüstü kurultaya yönelik de itirazlarını yargıya yeniden taşıyabilirler.

MUTLAK BUTLAN TARTIŞMASI

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun davadan mutlak butlan yani kurultayın yok hükmünde olduğu kararı çıkarsa "Partiyi kayyuma bırakmam" sözleri tartışmaların odağında.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partiyi seçilmeyen kimseye teslim etmeyeceğiz. Partisini seven kim varsa bu akıl tutulmasından uzak dursun." dedi.

Tutuklu bulunan ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheliler arasında yer alan Ekrem İmamoğlu da “Mutlak butlan hevesinde olanlar utançla hatırlanırsınız, lanetlenirsiniz, tenezzül etmeyin!” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Bu şekilde bir siyaset olursa bu parti bölünür. Benim de siyaset yapmaktan vazgeçebilirim." mesajı vermişti.

CHP'NİN MUTLAK BUTLAN KARARI

Tartışma sürürken CHP genel merkezi, mahkeme kararına karşı strateji geliştiriliyor.

Mutlak butlan kararı çıkarsa önce itiraz edilecek. Bu itiraz süreci devam ederken Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturamayacağı belirtiliyor. Bu aşama devam ederken de CHP yönetimi Olağan Kurultay sürecini başlatacak.

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