Mutfak düzeni nasıl olmalı dağınıklığın asıl nedeni bu!

Mutfak düzeni için pratik fikirler arayanlar için mutfak düzeni nasıl olmalı sorusuna yanıt bulduk. Mutfak düzenleyici fikirlerin başında mutfağınızda kullanmadığınız bazı ürünleri atarak işe başlamalısınız. Mutfakta düzen için sadece düzenleyiciler yetmez. İşinize yaramayın kavanozlar, tenceler, bardaklardan kurtulun.

Mutfak eşyalarını atmak mı? Aslında hiç de göründüğü kadar kolay değil. Ancak fazlalıkların yığılmasına oldukça müsait olan mutfaklardan bu malzemeleri atarak, mutfağınızın derli toplu bir görünüme kavuşması için en azından bir başlangıç yapabilirsiniz.

Sayıca fazla ürünleri ayırın

Bir gereçten kaç adet var? Örneğin 2 adet spatula, 3 kepçe, 4 adet maşa varsa bu sayıları bire indirerek işe başlayabilirsiniz.

Yemek kitaplarına dikkat

Hala çekmeceleri açtığınızda karşınıza tarif broşürleri, yemek kitapları ve defterler çıkıyorsa bunları da sadeleştirmenin zamanı gelmiş demektir. Dijital ortamda pek çok tarifi bir arada bulabileceğiniz için, manevi değeri olan tarifleri ayırarak geri kalan tarif kitaplarını başkalarıyla paylaşabilir ya da geri dönüşüme yollayabilirsiniz.

Ah o kavanozlar

Birbirine renk ve stil olarak uymayan kaplar dağınık bir görünüm yaratabilir. Özellikle bu tarz baharat ya da erzak kavanozlarını elinizin altında olsun diye bankonun üzerinde kullanıyorsanız biraz seyreltme yoluna gidin. Mesela kapağı olmayanlarla işe başlayabilirsiniz.

Çizik bardaklar

Bulaşık makinesinde yıkamaktan zamanla sislenen cam bardaklar, çizilen kupalar, kulbu kırılan fincanlar… Bunları da ayıklayarak dolaplarınızda sadece en yeni ve en sevdiklerinizi bırakabilirsiniz.

Temizlik bezleri

Lekeleri yüzünden kullanmaya çekindiğiniz kurulama bezlerinin tamamını atın, boşu boşuna yer kaplamasınlar. Bunların yerine kullan-at bezleri de düşünebilirsiniz.

Buzdolabı üzerine dikkat

Seyahatlerinizden toplağınız magnetler, minik hediyeler, anı değeri taşıyan fotoğraflar belki evet ama restoranların sipariş magnetleri, paket servis broşürleri buzdolabının üzerinin karışık dolayısıyla mutfağınızın da dağınık görünmesine sebep olur. Bu alanı da sadeleştirebilirsiniz. Üstelik artık telefona yükleyeceğiniz sipariş uygulamaları ile pek çok farklı kampanyadan da yararlanarak daha fazla alternatifi bir arada bulabilirsiniz.

Ve küçük ev aletleri... Eğer çırpıcınız varsa miksere, rendeniz varsa elektronik rendeye ihtiyacınız olmayabilir. Elde yapabileceğiniz şeyler için kullanmayı tercih ettiğiniz; ama çok yer kaplayan mutfak robotlarına gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını bir kez daha düşünün.