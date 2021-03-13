Mutasyonlu virüsün derin gerçekleri (Bilderberg kararları)

Henüz yeni mutasyonun Aralık ayında İngiltere’de ortaya çıktığı gün, bu yeni proje üzerinde derin planı kaleme almıştım.

Şimdi ise size daha önce kimsenin söylememiş olduğu bazı gerçekleri söyleyeyim;

Koronavirüs projesi, 2012 yılının Bilderberg toplantısında tasarlanmış ve onaylanmış derin bir plandı. Bilderberg'de toplanan derin aileler, dünya sistemi alaşağı edip hedefleri olan “Tek Dünya Düzeni” için girizgah sağlayacak bir anahtar olacaktı. David Rockefeller hayattayken, Orta Doğu üzerine bir çok planı diğer ailelere sunmuştu. Hatta İsrail’i Suudi Arabistan ile tamamıyla bir dostluğa itecekleri bir kaç senaryo hazırlanmıştı. David Rockefeller, Müslüman ülkeler üzerinden ciddi bir ticari kâr sağlayacak üç tane şirket kurmuş bunu da diğer ailelerden gizlemişti. Arabistan’da kurulan Neom şehri de Rockefeller’in planıydı. Ve bu şehri finanse eden iki şirket herkesten sakladığı üç şirkettendi. Neom planı, Rothschild ailesi ve İngiliz kraliyet ailesinin de onayladığı, tasarlanması için Rockefeller’e emir verilen bir plandı. Bunun üzerine Rockefeller bazı gerçekleri gizlediği için 2015 yılında Amerika’nın batısında bulunan gizli bir adada konsey tarafından sorgulanmış ve kendisine bazı yasaklar getirilmişti. 2017’de ölümünden kısa bir süre önce oğlu David Rockefeller Junior’a 2019 yılında başlayacak büyük bir salgın hakkında bilgiler verip kendi şirketlerinin geleceğini bu gerçek üzerinden kurmasını istemişti. Küçük David’e, salgının Çin’den başlayacağını ve yaklaşık 5 yıl dünya üzerinde etkin olacağını söyleyen babası, aynı zamanda 2027’lerin sonuna doğru ailelerin tamamıyla Çin’e geçeceğini de söylemişti.

2012’de toparlanan Bilderberg üyeleri, içte yaşanan bazı çatışmaları bertaraf etmek için ciddi bir barışma ve kaynaşma üzerinde konuşmuşlardı.

David Rockefeller, Rotschild ailesinin kendisine karşı cephe aldığını ve oğlu Richard Rockefeller’in geleceğinden şüphe duyduğunu söylemişti. Nitekim aradan İki yıl geçtikten sonra New York’tan kalkan uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Rockefeller ailesi, Rotschild ailesinin sayesinde ayağa kalkmış ve onlara bağlı bir ailedir. Kimse aksini iddia edemez. Her ne kadar aralarında bir çatışma olsana Rockefeller ve Rotschild aileleri her zaman himayesinde olmuştur. Ta ki 2012 yılına kadar...

Çatışmaları düzeltmek, 13 Ailenin birliğini sağlamak ve gelecekte daha fazla etkin olmak için tek bir yılda dört defa toplanan derin akıl sahipleri, 2012’nin ekim ayında bazı birlikteliği sağlamış ve yeni planları yürürlüğe koymuşlardı. Koronavirüs de bunlardan bir tanesiydi.

Koronavirüs görevini Bill Gates’e veren Bilderberg, virüs süreci içinde yaşanan maddi sorunları da Rockefeller ailesine bırakmışlardı. Toplantıda, Virüsün minimun 5 yıl sürmesi hedeflenirken, ilk yılın ardında farklı mutasyonlar ile salgını diri tutmayı da amaçlamışlardı. 2019 yılının Aralığında baş gösteren salgın her ne tesadüftü ki 2020 Aralığında değişime yani güncellemeye uğramıştı. İngiltere’den ortaya çıkan ve hali hazırda dünyanın üçte ikisinde görülür halde.

2021 yılı boyunca kendini etkin gösterecek mutant versiyon 2022’de kendini nasıl bir hale dönüştürür bilmek zor. Ama 2026 yılına kadar bir şekilde salgın projesi ayakta kalacaktır. Hedef bu.

Yeni mutasyonlar, aşılar, daha türlü türlü şekilde bu virüsü ayakta tutacaklardır. Çünkü bu basit bir projeden ibaret değil, kapsamlı, detaylı, uzun sürecek bir derin projedir.

Dünya düzeninde hükümdar aileler, koronavirüs sürecinde maddi ciddi kazanımlardan ziyade, hedefledikleri büyük hedefe ulaşmayı isterler. Önemli olan, esas olan “Tek Dünya Düzeni”dir. Bunun için, halkları yok etmeyi, insanlık huzurunu bozmayı, kendi nesilleri ve sisteminde bulunan insanlar dışındakileri alt etmeyi göze alırlar.

Büyük komplo teorisyenleri, 2030 yılına kadar virüsün yeryüzünde kalmasını ön görür ve yarım milyar insanın öleceğini söyler. Bu teoriler astronomik gelse de, bu zalim kişiler için normaldir.

Sonuç itibariyle, Dünya bambaşka bir boyuta doğru sürüklenmekte. Her yaşanın altında derin planların olduğu zamandayız. Şu süreçte Müslüman ve Türk kimliği taşıyan bizlerin, geleceğimiz için, ülkemiz için ve Müslüman kardeşlerimiz için derin düşünmeler içinde sağlıklı araştırmalar ile bu hakikatlerin farkında olmamız gerekmektedir.

Allah en iyisini bilendir.

Selametle..