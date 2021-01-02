Mutasyonlu koronavirüs iki ilde görüldü iddiası karantinaya alındılar

Türkiye’ye İngiltere’den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi. Gaziantep’e gelen 2 kişide de mutasyonlu virüsün görüldüğü ileri sürüldü.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyonlu koronavirüsün ülkemizde de 15 kişide görüldüğünü açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı.

Aynı evde yaşayanların test sonucu negatif çıktı

Mutasyona uğramış koron virüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

Kaymakam açıklama yaptı

Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu korona virüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere’den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

Gaziantep'te iki kişide görüldü iddiası

Mutasyona uğramış virüsün yurt dışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Vali Gül: Tehlike büyük tedbir basit

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini kullandı.

Prof. Çetiner'den mutasyon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den son dönemde Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı. Prof. Mustafa Çetiner bu gelişmeyle ilgili olarak CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

"Daha ölümcül olduğuna dair bir kanıt yok"

"Bulaşın arttığı gösterildi ama hastalığın ölümcüllüğünün arttığına dair hiçbir kanıt yok. Hatalığın seyrini ağırlaştırmadı aslında ama virüsün hücreye tutunmasını kolaylaştırdı.

"Dünyanın birçok ülkesi bu varyantın kendisinde olduğunu söyledi. Türkiye çok önceden bir önlem almıştı zaten. Bu son önlemde son derece yerinde olabildiğince yayılmasını engel olmak gerekir.

"Önlemleri almaya devam ettiğimiz sürece ne kadar bulaşıcı olduğunun pratik olarak bir önemi yok. 2021 yılı 2020'deki insanlığın başına bela olan bu virüsün temizleneceği yıl olacak. Önceden önlem almak İngiltere ile ilişkiyi tam olarak kesmek girişi bir şekilde engellemeye çalışmak, yapılması gereken şeylerden biri. Bize düşen yine değişmedi.

"Çifte maske takmak oldukça işe yarar bir durum"

"Çift maske taktığınız zaman, oldukça işe yarar bir durum. Ne kadar az virüs teması o kadar az hastalık anlamına geliyor. Kullanabiliyorsanız kullanın ben kimseye takmayın demem.

"Kurallara uymaya devam edin. Mevcut mutasyon, aşıların etkinliği ile ilgili acil bir aksiyon almayı gerektirmiyor. Tabii mutasyonlar arttıkça elbette ki bizim antikorlarımız yeni şekli tanıyamayabilir ama şu an için böyle bir risk gözükmüyor. Şu anda bu mutasyon varlığına rağmen aşılamayla ilgili bir strateji değişikliğine gerek görülmüyor. Bilim dünyasında inanış bu şekilde."