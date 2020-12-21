Mutasyonla koronavirüs daha beter oldu! Aşı umudu karardı kabusu artıran gelişme

Çok daha kötü hale geldi

İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Covid-19'un yeni türünün son günlerde artan vaka oranları dikkate alındığında baskın bir tür haline geldiğini söylüyor. Vallance mutasyon geçiren virüsün "çoğu virüsün yaptığı protein değişiklikleriyle alakalı" 23 farklılık olduğunu söyledi. Bilim danışmanının verdiği bilgilere göre bu yeni tür çok hızlı hareket etmekle kalmayıp, iletim kabiliyeti açısından gelişkin ve aynı zamanda baskın tür haline geldi. University College London'dan Prof. Andrew Hayward, yeni mutasyonun ne kadar kaygı verici olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor: "Sanıyorum, virüsün değişime uğrayan bu türünün daha büyük bir pandemiye neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli bilgiye sahibiyiz, daha önce öngördüğümüzden çok daha kötü." Hayward'a göre yeni tür virüsün bulaşıcı etkisindeki artış, mevcut can kayıpları oranı da göz önünde bulundurulduğunda "çok daha fazla ölüme neden olabilir."