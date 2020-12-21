Mutasyonla koronavirüs daha beter oldu! Aşı umudu karardı kabusu artıran gelişme
İNGİLTERE'de koronavirüs (Covid 19) mutasyon geçirince aşıyla yeşeren umutlar kabusa döndü. Yeni mutasyon sonrası virüs eskisinden beter hale geldi. Peki aşı mutasyonlu haline etki ediyor mu, çok daha bulaşıcıysa sosyal mesafe işe yarar mı? İşte uzmanların endişe veren açıklamaları:
İNGİLTERE'de aşılama işlemi başlamışken koronavirüs (Covid19) mutasyon geçirince dünya şoka girdi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkenin güneydoğusunda Covid-19'un mutasyon geçirmiş halinin keşfedildiğini duyurdu. Bu açıklama ile birlikte bir çok ülke İngiltere ile kapıları kapattı. Aşı haberleri ile düşen dolar ve altın fiyatları mutasyon haberiyle fırladı. Peki koronovirüsün mutasyon geçirmiş hali nasıl, çok daha öldürücü mü, aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili olacak mı? İşte dünyayı sarsan mutasyonla ilgili flaş bilgiler:
Mutasyon nedir? Mutasyon geçiren virüs ilk ne zaman tespit edildi? Mutasyon virüsün Değişime uğrayan yeni tür virüs ilk olarak Eylül ayında tespit edildi. Kasım ayında Londra'da tespit edilen vakaların dörtte birine yakını yeni tür virüsle bağlantılı. Bu oran, Aralık ortasında vakaların üçte ikisine yükseldi. Yetkililer yeni türün çok daha hızlı yayıldığı uyarısı yaptı. 9 Aralık haftasında Londra'daki vakaların yüzde 62'sinden fazlasının mutasyon geçiren virüsle enfekte olduğu ortaya çıktı.
Mutasyonlu virüs ne kadar kötü?
Aşı çalışmaları ile nefes almışken bu kez durum eskisinden daha beter. Zira koronavirüsün mutasyon geçirmiş hali orjinal halinden çok daha hızlı bulaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü açıklamasına göre mutasyon geçiren virüs yüzde 70'e varan oranlarda daha bulaşıcı hale geldi. DSÖ mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını duyurarak, virüsün riskleri üzerine AB'den daha fazla kontrol talep etti. Peki AB genelinde yayılması beklenen ulaşım yasakları ve kontrollerle beraber hastalığın yayılma hızına dair endişeleri de artıran Covid-19'un mutasyona uğramış yeni türü hakkında ne biliyoruz?
Çok daha kötü hale geldi
İngiliz hükümetinin bilim danışmanı Sir Patrick Vallance, Covid-19'un yeni türünün son günlerde artan vaka oranları dikkate alındığında baskın bir tür haline geldiğini söylüyor. Vallance mutasyon geçiren virüsün "çoğu virüsün yaptığı protein değişiklikleriyle alakalı" 23 farklılık olduğunu söyledi. Bilim danışmanının verdiği bilgilere göre bu yeni tür çok hızlı hareket etmekle kalmayıp, iletim kabiliyeti açısından gelişkin ve aynı zamanda baskın tür haline geldi. University College London'dan Prof. Andrew Hayward, yeni mutasyonun ne kadar kaygı verici olduğu sorusuna şu yanıtı veriyor: "Sanıyorum, virüsün değişime uğrayan bu türünün daha büyük bir pandemiye neden olma ihtimalini bilecek kadar yeterli bilgiye sahibiyiz, daha önce öngördüğümüzden çok daha kötü." Hayward'a göre yeni tür virüsün bulaşıcı etkisindeki artış, mevcut can kayıpları oranı da göz önünde bulundurulduğunda "çok daha fazla ölüme neden olabilir."