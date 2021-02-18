Mutasyon ve aşı sonrası güncellendi! İstanbul'da son durum ilçe ilçe açıklandı

Koronavirüs tedbirlerinin tavizsiz devam ettiği son günlerde, koronavirüs vaka sayılarında tüm ülkede bir gerileme yaşandı. Bakanlık her gün düzenli bir şekilde Türkiye'deki korona virüs vaka ve ölüm sayılarını vatandaşlarla paylaşıyor. Kovid 19 pandemisiyle mücadelede ise bir sonraki seviye olan aşılama sürecine girildi.