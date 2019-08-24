Müşterek Harekat Merkezi faaliyete başladı! İlk helikopter uçuşu bugün yapılıyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge tesisi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar güvenli bölge tesisi ile ilgili yaptığı açıklamada " İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı. İdlib'de gözlem noktalarımıza veya oradaki varlığımıza yönelik herhangi bir saldırıda meşru müdafaa hakkımızı sonuna kadar kullanırız. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 olmak üzere son 8 ayda Irak’ın kuzeyinde 654 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-3 başarıyla devam ediyor." ifadelerini kullandı.