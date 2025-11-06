Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! OnlyFans fenomeni Merve Taşkın İstanbul'u terk etti!

OnyFans fenomeni Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde ’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yaptığı için tepki çekmişti.