Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanmıştı! OnlyFans fenomeni Merve Taşkın İstanbul'u terk etti!
Müstehcenlik suçlamasıyla daha önce yargılanan OnlyFans fenomeni Merve Taşkın ani bir kararla İstanbul'u terk etti. Boğaz manzaralı evini bırakıp Mersin'e yerleşen fenomen yine gündem oldu. Müstehcenlik suçlamasıyla yargılanıyordu, herkesin diline düşmüştü.
OnyFans fenomeni Merve Taşkın 14 Şubat 2025 Sevgililer Günü’nde ’14 Şubat’ta yalnız olanlarla akşam yemeği için kız arkadaş olabilirim, ücret 400 bin lira, konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz, güzelim, dışarıda benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin’’ şeklinde paylaşım yaptığı için tepki çekmişti.
CİMER'e şikayet edilen Taşkın gözaltına alınmış ve ev hapsi kararıyla serbest kalmıştı. Daha sonra görülen davada ev hapsi kararı kaldırılan fenomen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Merve Taşkın son olarak Boğaz manzaralı evini bırakıp Mersin'e taşındı. İstanbul'u terk eden Merve Taşkın'ın yalnız başına yaşadığı devasa villa sosyal medyada dikkat çekti.
Doğanın içinde havuzlu olan villasında bol bol yürüyüş ve yoga yapıp zaman geçiren Taşkın sık sık yeni hayatından paylaşımlar yapıyor.