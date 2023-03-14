Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

"Nişanlısına gönderirim" tehdidi harekete geçirdi

Sabah'ın haberine göre, gelen fotoğraflarla birlikte şüpheli şahıs "Oğluna söyle bana buradan ulaşsın Berna, aksi takdirde daha fazlasını nişanlısına gönderirim" şeklinde mesaj attı. Gördükleri karşısında şoke olan anne durumu oğluna aktardı.