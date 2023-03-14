BIST 5.323
DOLAR 18,98
EURO 20,31
ALTIN 1.164,21

Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

|
Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

Modacı ve işadamı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun Faruk Saraç şantaj şoku yaşadı. Eski kız arkadaşla beraberken gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolar Orhun Faruk Saraç'ın annesinin telefonuna gönderildi. İşte haberin ayrıntıları...

Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

nlü modacı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun Faruk Saraç'a, eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaj yapıldı. Saraç, "Maddi kazanç için tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

17
Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

Olay 6 Mart tarihinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Orhun Faruk Saraç'ın annesi Berna Ökten'e yurtdışı kayıtlı bir numaradan Saraç'ın 2011-2015 yılları arasında birliktelik yaşadığı kız arkadaşı ile yatak odasında çekilen müstehcen video ve fotoğrafları geldi.

27
Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

"Nişanlısına gönderirim" tehdidi harekete geçirdi

Sabah'ın haberine göre, gelen fotoğraflarla birlikte şüpheli şahıs "Oğluna söyle bana buradan ulaşsın Berna, aksi takdirde daha fazlasını nişanlısına gönderirim" şeklinde mesaj attı. Gördükleri karşısında şoke olan anne durumu oğluna aktardı.

37
Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku

Eski kız arkadaşını aradı, suç duyurusunda bulundu

Fotoğrafları gören işadamı ise eski kız arkadaşını arayarak fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Kız arkadaşı aynı fotoğrafların kendisine de geldiğini aynı zamanda tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Yaşanılan şokun ardından Orhun Faruk Saraç, suç duyurusunda bulundu.

47