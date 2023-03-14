Müstehcen videolar telefona geldi! Ünlü modacı Faruk Saraç'ın oğluna şantaj şoku
Modacı ve işadamı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun Faruk Saraç şantaj şoku yaşadı. Eski kız arkadaşla beraberken gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolar Orhun Faruk Saraç'ın annesinin telefonuna gönderildi. İşte haberin ayrıntıları...
nlü modacı Faruk Saraç'ın oğlu Orhun Faruk Saraç'a, eski kız arkadaşı ile gizlice çekilmiş müstehcen görüntü ve videolarıyla şantaj yapıldı. Saraç, "Maddi kazanç için tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Olay 6 Mart tarihinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Orhun Faruk Saraç'ın annesi Berna Ökten'e yurtdışı kayıtlı bir numaradan Saraç'ın 2011-2015 yılları arasında birliktelik yaşadığı kız arkadaşı ile yatak odasında çekilen müstehcen video ve fotoğrafları geldi.
"Nişanlısına gönderirim" tehdidi harekete geçirdi
Sabah'ın haberine göre, gelen fotoğraflarla birlikte şüpheli şahıs "Oğluna söyle bana buradan ulaşsın Berna, aksi takdirde daha fazlasını nişanlısına gönderirim" şeklinde mesaj attı. Gördükleri karşısında şoke olan anne durumu oğluna aktardı.
Eski kız arkadaşını aradı, suç duyurusunda bulundu
Fotoğrafları gören işadamı ise eski kız arkadaşını arayarak fotoğraflar hakkında bilgi verdi. Kız arkadaşı aynı fotoğrafların kendisine de geldiğini aynı zamanda tehdit ve hakarete maruz kaldığını söyledi. Yaşanılan şokun ardından Orhun Faruk Saraç, suç duyurusunda bulundu.