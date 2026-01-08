Müstehçen sahneleri çok konuşuldu! O sahnelere verdiği yanıt ise daha cesur

"ÖLÇÜLÜ VE HİKAYEYE HİZMET EDEN SAHNELERDİ"

Dizinin bir ilişki hikayesini anlattığını hatırlatan Korel, tartışma yaratan sahnelerin ölçülü ve senaryoya hizmet eden sahneler olduğunu belirterek, "Bir ilişkiyi anlattığımız için ölçülü ve hikayeye hizmet eden sahnelerdi" dedi.