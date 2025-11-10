Müstehcen pozlarıyla çok konuşulmuştu! Ece Ronay'ın aylık geliri ne kadar? Dudak uçuklatan miktarlar...

TikTok'ta söylediği şarkılarla takipçi kitlesini arttıran ve izlenmelerini yükseltip fenomen olan Ece Ronay, daha sonrasında Mehmet Ali Erbil ile klip çekmişti. Klipten sonra sonra ise Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ronay o dönem en çok konuşulan isimler arasındaydı. Ronay'ın aylık gelirinin ne kadar olduğunu da merak konusuydu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar dudak uçuklatırken, ünlü fenomenden iddialara yanıt gecikmedi. Bakın bir ayda ne kadar kazanıyormuş...