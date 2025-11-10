Müstehcen pozlarıyla çok konuşulmuştu! Ece Ronay'ın aylık geliri ne kadar? Dudak uçuklatan miktarlar...
Mehmet Ali Erbil ile mahkemelik olmasıyla ve ardından dava süreciyle bir dönem gündemden düşmeyen Ece Ronay sosyal medya hesabında abonelerine özel verdiği müstehcen pozlarla gündeme geliyor. Vergisiz aylık kazancına dair dudak uçuklatan iddialar sonrası Ronay açıklama yaptı. Bakın aylık ne kadar kazanıyormuş...
TikTok'ta söylediği şarkılarla takipçi kitlesini arttıran ve izlenmelerini yükseltip fenomen olan Ece Ronay, daha sonrasında Mehmet Ali Erbil ile klip çekmişti. Klipten sonra sonra ise Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ronay o dönem en çok konuşulan isimler arasındaydı. Ronay'ın aylık gelirinin ne kadar olduğunu da merak konusuydu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialar dudak uçuklatırken, ünlü fenomenden iddialara yanıt gecikmedi. Bakın bir ayda ne kadar kazanıyormuş...
Mehmet Ali Erbil'le yaşadığı taciz davasıyla da magazin gündemine sık sık düşen Ronay son dönemde ise Instagram abonelik ile dikkat çekiyor. Ronay burada müstehcen pozlarını paylaşarak bir gelir de elde ediyor.
Sosyal medyada Ronay'ın aylık vergisiz gelirinin 4 milyon 160 bin TL olduğu iddia edildi.
İDDİALARI YALANLADI
Fenomen ise bu iddiaları görünce hemen yalanladı. Ece Ronay paylaşımında şunları yazdı: